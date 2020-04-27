UEFA, daha önce yaptığı açıklama ile korona virüs salgını nedeniyle 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon euro yardım yapacaklarını duyurmuştu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bugün yaptığı yazılı açıklama ile yardımın federasyonlara ulaştırıldığını aktardı. Aleksander Ceferin, açıklamasında, "Futbol dünyasının bu krizde gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak" ifadelerine yer verdi.
Bugün 19:55 TSİ- Spor
UEFA federasyonlara para desteğini yaptı
UEFA, korona virüs salgı nedeniyle destek amaçlı 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon euro yardım yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz