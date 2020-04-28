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Serbest piyasada döviz fiyatları - 28 Nisan 2020

Dolar 6,9910 liradan, euro ise 7,5670 liradan güne başladı.
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Serbest piyasada 6,9890 liradan alınan dolar, 6,9910 liradan, 7,5650 liradan alınan euro ise 7,5670 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,9860 liradan, euro ise 7,5730 liradan satılmıştı.

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