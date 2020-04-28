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Bugün 10:15 TSİ- Ekonomi

Resmi Rezerv Varlıkları mart döneminde yüzde 14,5 azaldı

Resmi Rezerv Varlıkları, 2020 mart döneminde bir önceki aya göre yüzde 14,5 azalarak 92,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 21,9 azalarak 59,2 milyar dolar olarak kaydedildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 mart dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 14,5 azalarak 92,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 21,9 azalarak 59,2 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3,3 artarak 31,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 23,4 artarak 22,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 17,4 milyar doları anapara, 5 milyar doları faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 30,9 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 16,3 milyar doları bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 11,1 azalarak 32,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bugün 10:15 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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