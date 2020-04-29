Serbest piyasada 6,9820 liradan alınan dolar, 6,9840 liradan, 7,5730 liradan alınan euro ise 7,5750 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,9980 liradan, euro ise 7,5890 liradan satılmıştı.
Bugün 09:45 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,9840 liradan, euro ise 7,5750 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz