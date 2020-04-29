Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,50’lik yükselişle başladı. Endeks, 505,01 puanlık artışla 101 bin 212,50 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı.