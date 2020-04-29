Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:15 TSİ- Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,50’lik yükselişle başladı.
mask

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,50’lik yükselişle başladı. Endeks, 505,01 puanlık artışla 101 bin 212,50 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı.

Bugün 10:15 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Borsa günü düşüşle tamamladı mask
Borsa günü düşüşle tamamladı
Tailwind Havayolları kargo uçuşlarına başladı mask
Tailwind Havayolları kargo uçuşlarına başladı
Petrol ve elektrik sektörleri, dünya ekonomisinin gidişatına yön verecek mask
Petrol ve elektrik sektörleri, dünya ekonomisinin gidişatına yön verecek
Koronavirüs dijital dünyayı da enfekte ediyor mask
Koronavirüs dijital dünyayı da enfekte ediyor
Resmi Rezerv Varlıkları mart döneminde yüzde 14,5 azaldı mask
Resmi Rezerv Varlıkları mart döneminde yüzde 14,5 azaldı
100 bin yeni sosyal konutun temeli haziranda atılıyor! İşte o iller mask
100 bin yeni sosyal konutun temeli haziranda atılıyor! İşte o iller
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı mask
Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı mask
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu mask
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu
Ankara'da Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Ankara'da Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin” mask
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin”
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı” mask
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı”

GALERİ

Koronavirüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendi mask
Koronavirüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendi
Yaşları küçük ama suçları büyük mask
Yaşları küçük ama suçları büyük
ABD’ye yardım götüren uçak havalandı mask
ABD’ye yardım götüren uçak havalandı
Yunus polisler maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor mask
Yunus polisler maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor
Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı mask
Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı
Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili mask
Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL