Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,46’lık yükselişle başladı. Endeks, 470,64 puanlık artışla 102 bin 65,96 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi de yüzde 0,66 değer kazandı.