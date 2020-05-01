Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler

Sağlık Bakanlığı’nın, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgın riskini en aza indirebilmek amacıyla daha önce uygulamaya soktuğu ‘Hayat Eve Sığar’ adlı telefon uygulaması güncellendi.

Konum bilgisine göre kullanıcılara yakın çevresinde bulunan ‘testi pozitif çıkmış vaka yoğunluğu’ hakkında bilgi veren uygulamaya gelen yeni güncelleme sayesinde vatandaşlar artık istedikleri yer hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Uygulamaya giriş yapılarak, kırmızı ile yeşil arasındaki renk geçişleriyle yüksek ve düşük riskli bölgeler hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

KIRMIZIDAN YEŞİLE YOĞUNLUK HALKASI

Güncellemeyle birlikte Başkent’in koronavirüs haritası da çıkmış oldu. Buna göre kentin en kalabalık bölgelerinden Kızılay ve Ulus meydanları ile merkez ilçelerdeki birkaç noktada vaka sayısı yoğun. Kırmızı halka içine alınan semtler için ‘yüksek riskli bölge’ uyarısı yapılıyor. Ancak vaka yoğunluğu, merkezden uzaklaştıkça azalıyor ve renk, ‘düşük riskli bölge’ anlamına gelen yeşile dönüyor. Kentin büyük bir kısmının haritası ise vaka olmadığı için renksiz olarak görünüyor.

ANKARA'DA YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELER

Vaka yoğunluğu, bazı semtlerinde ‘yüksek riskli’ olan merkez ilçelerdeki son durum şöyle:

Ankara ALTINDAĞ Riskli Bölgeler

*Altındağ: Ulus meydanı ile Plevne, Oruç Reis, Bent Deresi caddeleri çevresinde yüksek riskli bölgeler olduğu görülüyor. İlçenin tamamında vaka yoğunluğu bulunmazken; bazı semtler de daha az riskli bölge gurubunda yer alıyor.

Ankara ÇANKAYA Riskli Bölgeler

* Çankaya: Kızılay Meydanı, Atakule’nin olduğu bölge, Bağlar, Reşit Galip, Filistin caddeleri ile Turan Güneş, Doğukent bulvarlarındaki farklı noktalar yüksek riskli bölge olarak; bu semtlerin çevreleri de daha az riskli bölgeler olduğu görülüyor. Vaka yoğunluğu ilçenin tamamında bulunmuyor.

Ankara ETİMESGUT Riskli Bölgeler

* Etimesgut: Ahimesud Bulvarı ile Hikmet Özer, Şehit Hasan Özer, Atilla Eşer ve İstasyon caddelerini içine alan semt yüksek riskli bölge olarak görülüyor. İlçenin geri kalanında vaka yoğunluğu görülmüyor.

Ankara GÖLBAŞI Riskli Bölgeler

* Gölbaşı: Cumhuriyet ve Şehit Selami Atabey caddelerindeki iki nokta dışında yüksek riskli bölge bulunmuyor. Diğer ilçelere göre vaka yoğunluğu daha az.

Ankara KEÇİÖREN Riskli Bölgeler

* Keçiören: Kızlarpınarı, Gazeller, Gün Sazak, Selçuk caddelerindeki farklı noktalar yüksek riskli bölgeler olarak; bu caddelerin çevrelerinin de daha az riskli bölgeler olduğu görülüyor. Vaka yoğunluğu ilçenin tamamında bulunmuyor.

Ankara MAMAK Riskli Bölgeler

* Mamak: Natoyolu, Neşet Ertaş, Anadolu ve Hoca caddelerindeki farklı noktalar ile ve Cebeci Asri Mezarlığı çevresinde yüksek riskli bölgeler olarak; çevresinin ise daha az riskli bölgeler olduğu görülüyor. Vaka yoğunluğu ilçenin tamamında bulunmuyor.

Ankara SİNCAN Riskli Bölgeler

* Sincan: Ahimesud Bulvarı ile Buhara, Yaşar Kemal, Sanayi, Vatan caddelerini içine alan semtte ve Ahmet Andiçen Caddesi’nde bir bölge yüksek riskli bölge olarak görülüyor. Vaka yoğunluğu ilçenin tamamında bulunmuyor.

Ankara YENİMAHALLE Riskli Bölgeler

* Yenimahalle: Selçuklu, İvedik ve Kızılcahamam caddeleri ile çevresindeki farklı noktalar yüksek riskli bölgeler olarak; etraflarının ise daha az riskli bölgeler olduğu görülüyor. Vaka yoğunluğu ilçenin tamamında bulunmuyor.