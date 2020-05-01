Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:00 TSİ- Spor

İspanyollar duyurdu: "Arda Turan, Galatasaray’a dönecek"

İspanyol basını, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan’ın Galatasaray’a döneceğini duyurdu.
mask

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan için bomba bir gelişme yaşandı. İspanyol ’Sport’ gazetesi, devre arasında Galatasaray’a transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki oyuncunun, özellikle Fatih Terim’in yoğun ısrarları sonucunda yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı yeniden giyeceğini belirtti.

Korona virüs sürecinde Turan ve Terim’in yoğun bir telefon trafiği yaşadığının anlatıldığı haberde, Arda’nın mukavelesinin sona erecek olmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olmasının da bu transferi kolaylaştıracağı ifade edildi.

Arda Turan’ın takımda ağabeylik görevi üstleneceği ve özellikle genç oyuncuların takıma kazandırılmasında önemli rol oynayacağı da dile getirildi.

Bugün 15:00 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Galatasaray ve Beşiktaş’tan ’1 Mayıs’ mesajı mask
Galatasaray ve Beşiktaş’tan ’1 Mayıs’ mesajı
Coutinho, Chelsea yolcusu mask
Coutinho, Chelsea yolcusu
EURO 2020 belgeseli ilk kez TRT Spor’da mask
EURO 2020 belgeseli ilk kez TRT Spor’da
Fenerbahçe’den ’1 Mayıs’ mesajı mask
Fenerbahçe’den ’1 Mayıs’ mesajı
Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Ergül Eroğlu: "Evde aktiviteyi ihmal etmeyin" mask
Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Ergül Eroğlu: "Evde aktiviteyi ihmal etmeyin"
Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay, taraftarlarla buluştu mask
Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay, taraftarlarla buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor mask
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin” mask
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin”
"Ata tohumları" Ankara Polatlı'da toprakla buluştu mask
"Ata tohumları" Ankara Polatlı'da toprakla buluştu
Ankara'nın en büyük mesire alanı gün sayıyor mask
Ankara'nın en büyük mesire alanı gün sayıyor

GALERİ

Yunanistan’da 1 Mayıs şarkılarla kutladı mask
Yunanistan’da 1 Mayıs şarkılarla kutladı
Cezaevinden tahliye edilenlerin takibi sürüyor mask
Cezaevinden tahliye edilenlerin takibi sürüyor
HDP, CHP ve TİP’den Taksim’e sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş mask
HDP, CHP ve TİP’den Taksim’e sosyal mesafeyi hiçe sayan ortak yürüyüş
Karantinadaki gurbetçi Hollanda ile Türkiye arasındaki farkı anlattı mask
Karantinadaki gurbetçi Hollanda ile Türkiye arasındaki farkı anlattı
Ankara'da Üç günlük kısıtlama başladı mask
Ankara'da Üç günlük kısıtlama başladı
Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü mask
Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL