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Uzun Bir Aradan Sonra 7 Liranın Üzerine Çıkan Dolar 7,04'ten İşlem Görüyor

Uzun süre 6,95 – 99 TL seviyesinde seyreden Dolar/TL yeni günde 7 liranın üzerine çıkarak piyasalarda endişe yarattı. Küresel piyasalarda uzun süreli belirsizlik hakim olması, üretimlerin aksaması ve Koronavirüs salgını ile ilgili haber akşının takip edilmesi döviz üzerindeki baskıları da bir hayli artırdı.
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Uzun Bir Aradan Sonra 7 Liranın Üzerine Çıkan Dolar 7,04'ten İşlem Görüyor. Yurt içi piyasaların kapalı olduğu 1 Mayıs Cuma gününe hareketli başlayan Dolar/TL uzun bir aranın ardından 7 liranın üzerine çıktı. Küresel piyasalarda ve yurt içinde Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik kriz döviz, altın ve petrol piyasalarında etkilerini her geçen gün artırarak göstermeye devam ediyor. Piyasalarda ortaya çıkan yeni risk faktörleri ve belirsizlik ortamı Türkiye’de dolar üzerinde baskıları artırdı.

Dünkü kapanışta son işlem gününde 6,99 lira seviyesini gören Dolar/TL, yeni güne hareketli başladı. Yurt içi piyasalar 1 Mayıs ve hemen ardından hafta sonu nedeniyle kapı olmasına rağmen, küresel piyasalarda döviz kurları işlem göremeye devam ediyor.

Dolar/TL’de Rekor Yükseliş

01 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle yurt içi piyasalar kapalı olmasına rağmen küresel para piyasalarında işlem görmeye devam eden döviz kurları yukarı yönlü hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. Yeni güne yukarı yönlü başlayan Dolar/TL 7,37 TL seviyesinden işlem görüyor. Önceki kapanışını 7,35 TL seviyesinde tamamlayan Dolar//TL’yi Euro ise 7,72 TL seviyesi ile takip ediyor.

Uzun süre 6,95 – 99 TL seviyesinde seyreden Dolar/TL yeni günde 7 liranın üzerine çıkarak piyasalarda endişe yarattı. Küresel piyasalarda uzun süreli belirsizlik hakim olması, üretimlerin aksaması ve Koronavirüs salgını ile ilgili haber akşının takip edilmesi döviz üzerindeki baskıları da bir hayli artırdı.

Merkez Bankası Başkanı Uysal’dan Kur Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada piyasalar hakkında soruları yanıtladı. 7 liranın üzerinde işlem gören Dolar kuru için herhangi bir kur hedefi olmadıklarını ifade eden TCMB Başkanı Uysal, Merkez Bankası rezervlerinin eksiye geçtiği yönündeki yorumlara yanıt verdi.

Olağanüstü dönemlerde geçildiğini ifade eden TCMB Başkan Uysal, risk iştahının azaldığını ve gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışının yaşandığını bildirdi. TCMB’nin de bu nedenle diğer merkez bankalarında olduğu gibi rezerv seviyelerinde dalgalanmalar yaşandığına dikkat çekti. Genel rezerv seviyesinin ise kısa vadeli yükümlülükler açısından bir sorun teşkil edeceğini düşünmediklerini bildirdi.

Bugün 15:44 TSİ Ankara- Ekonomi

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