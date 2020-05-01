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Yunan sahil güvenlik botları insan haklarını bir kez daha çiğnedi

Yunanistan Sahil Güvenlik botları, 48 düzensiz göçmeni Türk kara sularına geri iterek insan hakları ihlallerini sürdürüyor.
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Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Nisan’da 06.10’da Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında göçmen botu olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine olay yerine intikal eden Türk sahil güvenlik botları, söz konusu göçmen botunun Yunanistan tarafında olduğunu tespit etti. Yunan sahil güvenlik botlarının göçmenleri kurtarmak yerine, göçmen botu etrafında yaptığı tehlikeli manevralarla göçmenlerin hayatını tehlikeye attığını an be an görüntülendi. Yunan unsurlarının göçmenleri çaresizliğe terk ettiği görüldü. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının tehlikeli manevraları sonrasında, benzin bidonu alınarak ve motoru bozularak Türk kara sularına geri itilen söz konusu göçmen botundaki 25 Afgan, 22 Kongo ve 1 İran vatandaşı olmak üzere 48 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Bugün 15:55 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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