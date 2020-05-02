Son Dakika: 6.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğü 6.3 olarak ölçüldü.
Muğla ve Antalya’dan da hissedildi
Kandilli 17 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu. Dev depremin Muğla ve Antalya’dan da hissedildiği belirtiliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz