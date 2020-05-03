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Büyükşehir üretmek isteyen herkese ücretsiz dağıtacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent ekonomisini canlandıracak kırsal kalkınma öncelikli çalışmalarla dikkat çekiyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Başkent’te ithal bitki ve çiçek ekimine son vermesinin ardından yerli üretim çalışmaları ve yerli üreticilere teşvik projelerine hız verildi. Fide temini konusunda zorlanan lavanta üreticilerini de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, sonbahar aylarında 1 dekardan 10 dekara kadar alana sahip herkese lavanta fidesi dağıtacak. Lavanta ekmek isteyen vatandaşlar için ön kayıt başvuruları alınmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent ekonomisini canlandıracak kırsal kalkınma öncelikli çalışmalarla dikkat çekiyor.

Yerli üretimi ve yerli üreticiyi teşvik amacıyla önce yem bitkisi tohumu dağıtan Büyükşehir Belediyesi şimdi de lavanta üreticilerini sevindirecek bir karara imza attı. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, arazisine lavanta fidesi ekmek isteyen herkese lavanta dağıtacak.

1 DEKARDAN 10 DEKARA KADAR TÜM ARAZİ SAHİPLERİNE LAVANTA

Ankara Büyükşehir Belediyesi yüzde 50’si hibe, yüzde 50’si çiftçi katkı payı ile Başkentli lavanta üreticilerine lavanta fidesi desteği sağlayacak.

En az 1 dekarlık en fazla 10 dekarlık alana kadar arazisi olan vatandaşlara sonbahar aylarında lavanta fidesi dağıtımı yapılacak.

KIRSALDA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Ankara’da lavanta üretimini artırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması adına hem yağlık olarak ekonomik katma değeri olan hem de süs ve görselliği ile turistleri çeken destek projesini hayata geçiriyor.

Başkent’te ithal bitki ve çiçek ekimine son veren, kent genelinde yeşil alanlar ile orta refüjlerde az su isteyen lavanta ekiminin yaygınlaştırılacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, fide temini bulmakta zorlanan lavanta üreticilerini de unutmadı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bir yandan Ankara iklimine dayanıklı ve işçiliği az olan lavantayı kendisi yetiştirirken bir yandan da bu destek sayesinde yerli üreticileri lavanta ekmeye teşvik edecek.

ÖN KAYIT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Çiftçinin ve yerli bitki üreticilerinin alternatif ürün çeşitliliğine yönelmesini de amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, lavanta fidesi için ön kayıtları almaya başladı.

1 dekar ile 10 dekar arasında arazisi olan ve lavanta ekmek isteyen herkesin, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ya da İlçe Tarım Müdürlüklerine bizzat başvuruda bulunması gerekiyor.
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