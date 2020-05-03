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Keçiören yaza rengârenk girecek

Keçiören Belediyesi ilçedeki birçok noktaya Isparta gülü dikimi yaparak yaza rengârenk giriş yapmaya hazırlanıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediyesi ilçedeki birçok noktaya Isparta gülü dikimi yaparak yaza rengârenk giriş yapmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizde 500 adet Isparta gülü dikimi yaptık. Keçiören bir sular ve güller şehridir.  Antalya’dakinden fazla şelale, Isparta’dakinden fazla gül olan Keçiören’i rengârenk bir kent haline getiriyoruz” dedi.

5 NOKTAYA 500 ISPARTA GÜLÜ DİKİLDİ

Başkan Altınok, çevre düzenleme ve ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında ilçedeki parklara çeşitli türde çiçek dikim çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Parkı’na 150, Fatih Terim ve Kanuni parkları ile Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ne 100’er, Kalaba yürüyüş yoluna ise 50 olmak üzere toplamda 500 adet Isparta gülü dikimi yapıldığını kaydetti.

“SEVGİYLE, İNANARAK YAPIYORUZ”

Keçiören’i, Ankara’nın ve Türkiye’nin en yeşil ilçesi yapacaklarının altını da çizen Altınok, “Biz Keçiören’de kayalık alana ağaç diktik. Sevgiyle, inanarak yaparsanız kayada da, bozkırda da ağaç biter. Keçiören’de parkların ve yeşil alanların sayısını da çoğaltıyoruz.  Sokaklarımıza diktiğimiz her bir ağacın bakımını ve takibini belediye olarak biz yapıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımız da bu ağaçlarımızı koruma ve kollama sorumluluğunu üstleniyor” diye konuştu.

33 BİN ADET MENEKŞE DİKİMİ YAPILMIŞTI

Keçiören Belediyesi geçtiğimiz günlerde sosyal alanlara, yürüyüş yolu kenarlarına ve çocuk oyun parklarına 33 bin adet menekşe dikimi yaparak ilçeyi rengârenk görünüme kavuşturmuştu.
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Bugün 10:29 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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