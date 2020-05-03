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İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dilmener Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık camiasının acı günü. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof. Dr. Murat Dilmener'in Kovid-19'a yenik düştüğü açıklandı.
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Sağlık camiasının acı günü.. Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti. Tükek, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanıydı. 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek sosyal medya hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener'in korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir süre önce yeni tip korona virüs ( Covid-19) tanısı konulan Prof. Dr. Murat Dilmener, bugün hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı M. Sait Gönen, “Kardeş Fakülte İstanbul Tıp Fakültesinin emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Dilmener hocamızı Covid-19 nedeniyle kaybettiğimizi derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Hocamıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyorum” dedi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise, "Bir değerli hocamızı daha korona virüs infeksiyonu nedeniyle kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün 12:02 TSİ Ankara- Sağlık

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