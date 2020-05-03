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Beypazarı'nda ‘Öğrenciler Evden Yarışıyor’ Birincileri Hediyelerini Başkan Kaplan’dan Aldı

Resimde Simay Uçar, şiirde Hilmi Koray Serçeli, ortaokul kompozisyonda Kevser Önal, lise kompozisyonda Sude Çoban ve müzikte Beyza Çevik isimli öğrenciler birinci olarak ödüllerin sahibi oldu.
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‘Öğrenciler Evden Yarışıyor’ Etkinliğinin Birincileri Hediyelerini Başkan Kaplan’dan Aldı

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ın #EvdeSıkılmaBaşkanınYanında diyerek başlattığı öğrencilerin evden yarışma etkinliği sona erdi ve kazananlar belli oldu.

Farklı kategorilerde toplamda 384 öğrencinin katıldığı yarışmalarda dereceye giden öğrencilerin ödülleri Başkan Kaplan tarafından evlerine ulaştırılarak kendilerine verildi.

‘Öğrenciler Evden Yarışıyor’ Etkinliğinin Birincileri Hediyelerini Başkan Kaplan’dan Aldı

Resimde Simay Uçar, şiirde Hilmi Koray Serçeli, ortaokul kompozisyonda Kevser Önal, lise kompozisyonda Sude Çoban ve müzikte Beyza Çevik isimli öğrenciler birinci olarak ödüllerin sahibi oldu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘İçinde bulunduğumuz süreç sebebiyle öğrencilerimiz okullarına ara verdi ve dışarı çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Bu yüzden biz de öğrencilerimizin evlerinde sıkılmamaları adına böyle bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenledik. Öğrencilerimiz farklı kategorilerde yarışarak hünerlerini sergilediler ve hazırladıkları materyallerini dijital olarak bize gönderdiler. Hayli zorlu bir değerlendirme süreci sonunda da kazananlarımız belli oldu. Kazanan öğrencilerimizin hediyelerini bugün evlerine ulaştırdık. Tüm kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum’ dedi.

Bugün 13:43 TSİ Ankara/ Beypazari- Belediyeler

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