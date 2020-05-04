Ankara Eczane Ara - Ankara nöbetçi eczaneler Listesi

Ankara Eczane Ara arasında yer alan ve mağazanın çalışma saatleri dahilinde hizmet veren Eczaneler, birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Reçeteli ürünlerin yanı sıra kişisel bakım ürünlerine ve sağlığı destekleyici protein ve vitaminlere de yer veren bir eczanedir. Ankara ve ilçelerinin içerisinde yer alan Ankara eczaneleri sağlık sektöründe uzman çalışanları ile hizmet vermektedir.

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Eczane, Ankara'da kuruluşu itibari ile yerini almış olup günümüzde de aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor. Standart eczane çalışma saatlerine sahip olan Ankara eczaneleri, Nöbet zamanlarında pazar günleri de hizmet veren eczane, standart çalışma saat ve günlerine uyum göstermektedir. Ankara Eczane Ara ile bulunan eczaneler aracılığı ile ihtiyacınız olan her ilaca kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ankara Eczaneleri haftanın 6 günü açıktır.

Ankara nöbetçi eczaneler Listesi

Ankara nöbetçi eczaneler Listesi Pazar günleri ve haftanın 6 günü 19.00 dan sonra hizmet vermektedir. Bilindiği üzere Sabah 8.30 itibari ile hizmet vermeye başlayan Ankara Eczaneleri tüm gün hizmetlerini 19.00 kadar devam etmektedir.

Ankara Nöbetçi Eczane Ara ve Arama Şehir rehberine Git (Tıklayınız)

Ankara ve ilçe eczaneleri çalışma saatlerine göre hareket eden ve yasal çalışma saati olan 19.00 itibari ile de eczaneler kapanmaktadır.

Eğer mesai saatleri dışında eczaneye ihtiyacınız var ise Ankara nöbetçi eczaneler Listesine Ankara ve ilçelerinde içerisinde hizmet sunan eczanelerden rahatlıkla faydalanabilirsiniz.

Eczanelerde ilaç alımı dışında Hijyen ürünlerine de yer veren eczanelerde alınan hizmetler sağlanmaktadır.