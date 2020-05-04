İstanbul Kapalıçarışı’da 7,0170 liradan alınan dolar, 7,0190 liradan, 7,6670 alınan euro ise 7,6690 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,98 liradan, euro ise 7,58 liradan satılmıştı.
Bugün 09:55 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 7,0190 liradan, euro ise 7,6690 liradan haftaya başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz