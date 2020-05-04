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Bugün 13:05 TSİ- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386 lira oldu.
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  • İstanbul Kapalıçarşı’da 385.80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 386 liradan, 2 bin 542 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 563 liradan, 352 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 356 liradan, 2 bin 485 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 505 liradan, bin 242 liradan alınan Yarım Ziynet bin 252 liradan ve 621 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıyor.
  • (İHA)
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    Bugün 13:05 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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