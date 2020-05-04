Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:25 TSİ- Gündem

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERMENİ VE AZERİ KADIN TEMSİLCİLERİ BULUŞTU

Birleşmiş Milletlerin ‘sorunlu bölgelerde kadınların diyaloga katılmasını sağlama’ kararının 10.yıl dönümü sebebiyle Brüksel’de “Barış kadınlardan geçer: Bir Ermeni ve Azeri kadın konuşma cesareti gösteriyor” başlıklı panel düzenlendi.

Panelde Azeri Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı ve Savaşta Kaybolan Ermeni Yakınları Konseyi Başkanı Rima Arakelyan bir araya geldi. Panelde aynı zamanda Azerbaycan’ın Brüksel Büyükelçisi Emin Eyübov ve Ermenistan’ın Brüksel Büyükelçisi Avet Adonts de konuşmacı olarak hazır bulundu.

BİLGE KÖYÜ KATLİAMI ANILDI

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde meydana gelen, 7’si çocuk 44 kişinin ölümüne neden olan katliamın birinci yılı üç dilde okunan mevlüt ve dualarla anıldı. Komşu il ve ilçeler ile civar köylerden yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı anma programı mezarlık ziyareti ile başladı.

Köy meydanında toplanan kalabalığa Mardin Müftlüğünde görevli 20 imam önce üç dilde mevlit okudu sonra ise hep birlikte ölüler için dualar okundu.

BALAT’TA TARİHİ BİNA ALEV ALEV YANDI

İstanbul Balat’ta kullanılmayan 4 katlı tarihi bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Sokakların dar olması sebebiyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, vatandaşlar söndürme çalışmalarını korkulu gözlerle izledi.

İtfaiyenin çalışmaları sürerken, yan binalarda oturan vatandaşların eşyalarını kurtarmaya çalıştıkları görüldü. Yangın uzun süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınabildi.

SİVAS’TA TRAFİK HAFTASI KUTLAMALARI

Sivas’ta Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

4 Eylül Kongre Binası önünde düzenlenen programda Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’nın trafik ekipleri stantlar kurarak vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Stantların gezilmesinin ardından kaza yapmış bir araçta yaralı olarak bulunan vatandaşı kurtarma tatbikatı yapıldı.

İtfaiye ekipleri aracın kapılarını keserek yaralı vatandaşı araç içerisinden başarılı bir şekilde çıkartarak ambulansa bindirdi.

Bugün 13:25 TSİ İHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü mask
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü
DSÖ: “Türkiye'deki huzurevleri tüm dünyaya örnek oluyor” mask
DSÖ: “Türkiye'deki huzurevleri tüm dünyaya örnek oluyor”
Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı mask
Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı
“Gebze’de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk” mask
“Gebze’de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk”
“İşletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz” mask
“İşletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz”
Günün Özeti Haberleri - 2 Mayıs 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 2 Mayıs 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü mask
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı mask
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt mask
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt
Koronavirüsten Sonra Kanser Alarmı: 18 Bin Kişi Ölebilir! mask
Koronavirüsten Sonra Kanser Alarmı: 18 Bin Kişi Ölebilir!

GALERİ

Günün Özeti Haber - 3 Mayıs 2020 mask
Günün Özeti Haber - 3 Mayıs 2020
Şehit uzman çavuş memleketi Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit uzman çavuş memleketi Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun son vaaz verdiği görüntüleri ortaya çıktı mask
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun son vaaz verdiği görüntüleri ortaya çıktı
Aksaraylı şehidin cenazesi sosyal mesafe ile toprağa verildi mask
Aksaraylı şehidin cenazesi sosyal mesafe ile toprağa verildi
31 İlde 3 günlük sokak kısıtlamasında son gün mask
31 İlde 3 günlük sokak kısıtlamasında son gün
Yavruları ölen köpeğin yeni doğmuş kediye anne şefkati mask
Yavruları ölen köpeğin yeni doğmuş kediye anne şefkati
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL