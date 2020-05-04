Fenerbahçe antrenmanlara başladı

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren sarı-lacivertliler, belirlenen kurallar dahilinde 4’erli gruplar halinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına başladı.
Antrenmanda birbirinden uzak bölgelerde çalışan oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı.
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