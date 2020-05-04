Köpekleri sıpaya saldırttığı iddia edilen şahsın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Haymana ilçesinde meydana gelen şüpheli Berat Kaya’nın sosyal medya hesabından yayınladığı sıpaya çoban köpeklerinin saldırması olayı ile ilgili olay hakkında sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımların yer alması nedeniyle kamuoyuna bir açıklama yapılması zaruretinin ortaya çıktığı ifade edildi. Açıklamada, "Söz konusu olayda video görüntülerinde saldırıya uğradığı görülen sıpanın sahibi tespit edilerek beyanı alınmış, olay sırasında olay yerinde olduğunu, olayın ani geliştiğini, şüphelinin köpeklerini sıpası üzerine kışkırtmadığını bu nedenle şüpheliden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Mevcut kanuni düzenlemeler ışığında sahipli hayvana zarar verilmesi eylemi nedeniyle soruşturma başlatılmış, söz konusu suçun takibi şikayete bağlı olduğundan müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle savcılık ifadesi alındıktan sonra şüpheli tutuklanmaya sevk edilmeden serbest bırakılmıştır. Olayla ilgili sosyal medyada yer alan iddialar asılsız olup soruşturma devam etmektedir" denildi.