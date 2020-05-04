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Bugün 18:50 TSİ- Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 2,24’lük düşüşle tamamladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,24’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 2.267,87 puanlık azalışla 98 bin 842,24 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi de 1,80 değer kazandı.

Bugün 18:50 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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