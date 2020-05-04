Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 21:16 TSİ- Gündem G: Bugün 21:17 TSİ

Ankara'da Normal hayata nasıl ne zaman dönülecek! İşte normalleşme planı ve Tarihleri

Normalleşme planı Mayıs - Haziran ve Temmuz aylarına yayılarak yapılacak. Bu kapsamda Mayıs ayı verileri ileriki dönemlere ışık tutacak.
mask

Ankara ve Türkiye'de uygulanacak Normalleşme Planı

Normalleşme planı Mayıs - Haziran ve Temmuz aylarına yayılarak yapılacak. Bu kapsamda Mayıs ayı verileri ileriki dönemlere ışık tutacak.

İlk olarak Mayıs ayı normalleşme planını tarihler ve nasıl uygulanacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde açıkladı. Tüm kurumlar ve işletmeler faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek.

65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımıza getirilen normalleşme planı

65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek.

Ankara dahi 31 ilde Sokağa çıkma Yasağı Bu hafta devam edecek

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

Maske Satışlarına İzin

Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.

Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek.

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler hakkında Normalleşme Planı

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Alışveriş merkezleri Normalleşme Planı

Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek.

Askerlik ve Terhis işlemlerinde Normalleşme Planı

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

Devlet kurumlarında İhaleler

Belediye ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs'ta yeniden açılacak.

YSK sınavları ne zaman yapılacak

YKS 27-28 Haziran'da liselere geçiş sınavı 20 Haziran'da yapılacak. Askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler.

Adliye duruşma ve İcra İşlemleri ne zaman başlıyor

Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takipleri 15 Haziran'da başlayacak.

Hazırlamış olduğumuz normalleşme planını daha önceden de belirttiğim gibi dinamik şekilde uygulayacağız. Gelişmelere göre bazı tarihlerin öne alınması bazılarının geriye bırakılması mümkündür.

Bugün 21:16 TSİ İHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Son dakika! 31 ile giriş çıkışlar yarın gece yarısına kadar uzatıldı mask
Son dakika! 31 ile giriş çıkışlar yarın gece yarısına kadar uzatıldı
10 yıl önce bugün neler oldu - 3 Mayıs 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu - 3 Mayıs 2020
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü mask
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü
SSB öncülüğünde yerli video konferans ürünleri geliştirildi mask
SSB öncülüğünde yerli video konferans ürünleri geliştirildi
Bakan Kasapoğlu: "76 ildeki yurtlarda 28 bin 700 vatandaşımız gözlem altında" mask
Bakan Kasapoğlu: "76 ildeki yurtlarda 28 bin 700 vatandaşımız gözlem altında"
Dünya Sağlık Örgütü: “Türkiye dünyaya örnek oluyor” mask
Dünya Sağlık Örgütü: “Türkiye dünyaya örnek oluyor”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü mask
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı mask
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt mask
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt
Koronavirüsten Sonra Kanser Alarmı: 18 Bin Kişi Ölebilir! mask
Koronavirüsten Sonra Kanser Alarmı: 18 Bin Kişi Ölebilir!

GALERİ

Trabzonspor antrenmanlara bugün başladı mask
Trabzonspor antrenmanlara bugün başladı
AKM binasının hızlı yükselişi devam ediyor mask
AKM binasının hızlı yükselişi devam ediyor
O şehirde 17 Gündür Yeni Vaka yok! Virüs vaka sayısı da sıfırlandı mask
O şehirde 17 Gündür Yeni Vaka yok! Virüs vaka sayısı da sıfırlandı
Bakan Selçuk’tan "Anadolu Masalları" hikaye anlatıcısı ünlülere teşekkür mask
Bakan Selçuk’tan "Anadolu Masalları" hikaye anlatıcısı ünlülere teşekkür
Vicdansızlar Yeni doğmuş bebeği sokağa terk ettiler mask
Vicdansızlar Yeni doğmuş bebeği sokağa terk ettiler
Günün Özeti Haber - 3 Mayıs 2020 mask
Günün Özeti Haber - 3 Mayıs 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL