Ankara'da Normal hayata nasıl ne zaman dönülecek! İşte normalleşme planı ve Tarihleri

Ankara ve Türkiye'de uygulanacak Normalleşme Planı

Normalleşme planı Mayıs - Haziran ve Temmuz aylarına yayılarak yapılacak. Bu kapsamda Mayıs ayı verileri ileriki dönemlere ışık tutacak.

İlk olarak Mayıs ayı normalleşme planını tarihler ve nasıl uygulanacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde açıkladı. Tüm kurumlar ve işletmeler faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek.

65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımıza getirilen normalleşme planı

65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek.

Ankara dahi 31 ilde Sokağa çıkma Yasağı Bu hafta devam edecek

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

Maske Satışlarına İzin

Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.

Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek.

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler hakkında Normalleşme Planı

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Alışveriş merkezleri Normalleşme Planı

Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek.

Askerlik ve Terhis işlemlerinde Normalleşme Planı

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

Devlet kurumlarında İhaleler

Belediye ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs'ta yeniden açılacak.

YSK sınavları ne zaman yapılacak

YKS 27-28 Haziran'da liselere geçiş sınavı 20 Haziran'da yapılacak. Askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler.

Adliye duruşma ve İcra İşlemleri ne zaman başlıyor

Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takipleri 15 Haziran'da başlayacak.

Hazırlamış olduğumuz normalleşme planını daha önceden de belirttiğim gibi dinamik şekilde uygulayacağız. Gelişmelere göre bazı tarihlerin öne alınması bazılarının geriye bırakılması mümkündür.