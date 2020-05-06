Serbest piyasada altın fiyatları - 6 Mayıs 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 391 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 391,20 liradan, 2 bin 577 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 598 liradan, 356 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 360 liradan, 2 bin 518 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 538 liradan, bin 259 liradan alınan Yarım Ziynet bin 269 liradan ve 630 liradan alınan Çeyrek Ziynet 635 liradan satıldı.
(İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz