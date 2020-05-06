Yağmur Öztürk Kimdir? Yağmur Öztürk Boyu Kaç, Kilosu Kaç, Aslen Nereli, Sevgilisi Kimdir?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde, Leyla karakterini canlandıran Yağmur Öztürk hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yağmur Öztürk kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

Yağmur Öztürk Kimdir?

Yağmur Öztürk 1999 doğumludur. Yağmur Öztürk aslında modeldir; ancak güzelliği ile dikat çekince oyuncu olması için yönlendirilmiştir ve Yağmur Öztürk oyunculuk derslerini tamamlamıştır. Başkent İletişim Bilimleri Akademisinden mezun olan ve Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatını mezunu olan Yağmur Öztürk Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk eğitimleri de almıştır.



Şimdilerde Rızacan Durmuş,Yağmur Çokgenç ,Berk Bakioğlu Cenay Türksever Şifanur Gül, Oğuzhan Kayra Koç, Gonca Yakut, Nevzat Can, Didem Aygün, Pervin Balcı, Sevgi Temel, Nur Yazar, Önder Atakanlı gibi oyuncuların yer aldığı ve Star TV’de yayınlanmakta olan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Leyla karakterine hayat vermektedir. Yağmur Öztürk , 1.74 metre boyunda, 57 kilo ve Oğlak burcudur.

Yağmur Öztürk rol aldığı diziler ve filmler:



2020 – Sevdim Seni Bir Kere (Leyla) (TV Dizisi)



2018 – Beni Affet