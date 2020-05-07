İstanbul Kapalıçarışı’da 7,2130liradan alınan dolar, 7,2150 liradan, 7,7940 alınan euro ise 7,7960 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,17 liradan, euro ise 7,75 liradan satılmıştı.
Dün 10:06 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 7,2150 liradan, euro ise 7,7960 liradan haftaya başladı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz