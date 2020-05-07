Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 10:56 TSİ- Gündem

Yunanistan Ege Denizi’nde insan haklarını çiğnemekte sınır tanımıyor

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, yakaladıkları adalara ulaşmış göçmenleri zorla hurda can sallarına bindirip Türk karasularına bırakıyor.
mask

Yunanistan tarafından yapılan insan hakları ihlallerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Yunan Sahil Güvenlik unsurları, Ege Denizi’nde göçmenleri Türk karasularına geri iterek insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Yunan unsurların benzin bidonlarını alıp, motorlarını bozduğu botlardaki göçmenler denizin ortasında çaresizliğe terk ediliyor. Yunan Sahil Güvenlik unsurları, tehlikeli manevralarla da onları Türk karasularına geri itiyor.

Yunan Sahil Güvenliği, adalara daha önce geçiş yapan göçmenleri de hurda durumda olan denize elverişsiz, motorsuz can salları ile sürükleyerek Türk karasularına getiriyor. Hurda can sallarına bindirilerek Türk karasularına bırakılan göçmenlerin yardımına yine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı yetişiyor. 29 Nisan’da Aydın’ıni Didim ilçesi Dip Burnu açıklarında yaşanan en son olayda Yunan unsurları tarafından yedeklenerek Türk karasularına geri itilen can salının içerisinde bulunan 16 Suriye, 2 Filistin, 2 Mısır, 1 Libya ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Mart-Nisan aylarında yaşanan 9 olayda, Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından deniz üzerinde hareket edemeyen motorsuz hurda can salları ile Türk karasularına sürüklenen toplam 170 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Dün 10:56 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin girişine sterilizasyon kapısı koydu mask
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin girişine sterilizasyon kapısı koydu
Şoför esnafına hijyen desteği devam ediyor mask
Şoför esnafına hijyen desteği devam ediyor
Yunanistan Ege Denizi’nde insan haklarını çiğnemekte sınır tanımıyor mask
Yunanistan Ege Denizi’nde insan haklarını çiğnemekte sınır tanımıyor
Koronavirüs sürecinde kadınlara barınma hizmeti mask
Koronavirüs sürecinde kadınlara barınma hizmeti
İletişim Başkanı Altun’dan Selçuk Bayraktara destek mask
İletişim Başkanı Altun’dan Selçuk Bayraktara destek
Deniz Gezmiş ve arkadaşları Ankara'da mezarları başında anıldı mask
Deniz Gezmiş ve arkadaşları Ankara'da mezarları başında anıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
Sivas- Ankara arası Hızlı Tren ile 2020'de 2 saate inecek mask
Sivas- Ankara arası Hızlı Tren ile 2020'de 2 saate inecek
“Sincan’da Ramazan Akşamları” programı evlere konuk olmaya devam ediyor mask
“Sincan’da Ramazan Akşamları” programı evlere konuk olmaya devam ediyor
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi mask
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi

GALERİ

Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri mask
Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı mask
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı mask
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor mask
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor mask
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor
ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor" mask
ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL
403 Erisim Engellendi

Error 403 Erisim Engellendi

Erisim Engellendi

Guru Meditation:

XID: 30752647

Varnish cache server