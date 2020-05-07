Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını futbol dünyası üzerinde etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir kötü haber de Brezilya’dan geldi. Brezilya 1. Futbol Ligi takımlarından Flamengo, futbolcular ile kulüp çalışanları ve ailelerinden 293 kişiye korona virüs testi yapıldığını, bunların 38’inin pozitif çıktığını açıkladı. Ayrıca söz konusu 38 kişiden 3’ünün futbolcu olduğu ve hastaların herhangi bir semptom göstermediği de dile getirildi.
Bugün 11:57 TSİ- Spor
Flamengo’da 38 kişi korona virüse yakalandı
Brezilya 1. Lig ekiplerinden Flamengo, futbolcular, kulüp çalışanları ve aileleri olmak üzere toplam 293 kişiye yapılan korona virüs testinin 38’inin pozitif çıktığını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz