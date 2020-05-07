Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 14:59 TSİ- Spor

Fenerbahçe’de antrenmanlar sürüyor

Fenerbahçe, korona virüs nedeniyle ara verilen ve haziran ayında başlaması planlanan Süper Lig hazırlıklarını sürdürdü.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri’ndeki çalışmalarını 1 günlük aranın ardından bugün sürdürdü. Futbolcular 4’erli gruplar halinde, ısınmanın ardından dayanıklılık testine girdi. Antrenman aerobik koşuyla sona erdi.

(İHA)

Dün 14:59 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Fenerbahçe’de antrenmanlar sürüyor mask
Fenerbahçe’de antrenmanlar sürüyor
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü mask
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
"Allahyar Sayyadmanesh’in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur" mask
"Allahyar Sayyadmanesh’in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur"
"Bu karardan sonra başka ihtimal düşünmemiz doğru olmayacaktır" mask
"Bu karardan sonra başka ihtimal düşünmemiz doğru olmayacaktır"
Hasan Hilmi Öksüz: "TFF kararını kendisi verir" mask
Hasan Hilmi Öksüz: "TFF kararını kendisi verir"
Flamengo’da 38 kişi korona virüse yakalandı mask
Flamengo’da 38 kişi korona virüse yakalandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi mask
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi
O Mahallede Vaka sayısı arttı: Mahalle bugün karantinaya alındı mask
O Mahallede Vaka sayısı arttı: Mahalle bugün karantinaya alındı
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek mask
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek
Tutuklu Hakan Aygün tahliye edildi mask
Tutuklu Hakan Aygün tahliye edildi

GALERİ

Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri mask
Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı mask
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı mask
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor mask
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor mask
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor
ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor" mask
ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL
403 Erisim Engellendi

Error 403 Erisim Engellendi

Erisim Engellendi

Guru Meditation:

XID: 79156617

Varnish cache server