Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri’ndeki çalışmalarını 1 günlük aranın ardından bugün sürdürdü. Futbolcular 4’erli gruplar halinde, ısınmanın ardından dayanıklılık testine girdi. Antrenman aerobik koşuyla sona erdi.
Dün 14:59 TSİ- Spor
Fenerbahçe’de antrenmanlar sürüyor
Fenerbahçe, korona virüs nedeniyle ara verilen ve haziran ayında başlaması planlanan Süper Lig hazırlıklarını sürdürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz