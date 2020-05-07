Ambulans uçaklar Ankara'dan dünyanın dört bir yanındaki Türk hastalar için havalanıyor

Sağlık Bakanlığı, geçirdiği trafik kazası sonrasında Malta’da kalan Cem Kofoğlu (34) ile 6 kaburga kırığı, börek yetmezliği enfeksiyonu ile göğüs kanseri tekrarı söz konusu olan ve Karadağ’da kalan Ebru Arman Terzioğlu (46) için yurda dönüş operasyonu düzenledi. Bakanlığa ait ambulans uçak içerisinde 1 doktor ve 3 sağlık görevlisiyle gerçekleştirilen operasyon toplamda 12 saat sürdü.

Gece saatlerinde Ankara’dan hareket eden ambulans uçak, ilk olarak Malta’ya hareket ederek trafik kazası geçiren Cem Kofoğlu’nu aldı. Malta’daki Türk vatandaşını aldıktan sonra diğer Türk vatandaşı Ebru Arman Terzioğlu’nu almak için Karadağ’a giden ambulans uçak, iki Türk vatandaşını aldıktan sonra Türkiye’ye hareket etti.

Türkiye’ye gelen ambulans uçak, ilk olarak göğüs kanseri olan Ebru Arman Terzioğlu’nu İstanbul’a bıraktı. Burada sağlık görevlileri tarafından karşılanan Terzioğlu, tüm tedbirler alınarak tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.

Terzioğlu’nu İstanbul’da bırakan ambulans uçak, ardından Cem Kofoğlu için İzmir’e hareket etti. Malta’da trafik kazası geçiren Cem Kofoğlu da burada sağlık çalışanları tarafından karşılandı. Kofoğlu, tüm tedbirler alınarak tedavisine devam edilmek ve operasyon geçirmek üzere hastaneye götürüldü.

Malta’da yaşayan ve geçirdiği trafik kazası sonrasında vücudunun bazı bölümlerinde oluşan hasarlar nedeniyle birkaç gündür engelli vaziyette olduğunu ifade eden Cem Kofoğlu (34), “Sol kolum ve sol bacağımda kırıklar var. Birkaç gündür engelli vaziyetteyim. Konuyla alakalı olarak Malta’da bir hastaneye başvurdum" ifadelerini kullandı.

Hastanedeki doktoruyla görüşürken, geçireceği operasyon sonrasında 4-5 hafta yatalak kalacağını öğrenen Kofoğlu, " Korona virüs nedeniyle dünyada uçuşlar yok. Ben yalnız yaşıyorum ve bu aşamadayken yakınlarımın buraya gelme ihtimalide yoktu" şeklinde konuşarak, doktorunun "Burada sana bakacak kimse yoksa bir an önce ülkene git" önerisinde bulunduğunu söyledi.

"SONUNA KADAR TÜRKİYE YANIMDAYDI"

Daha sonra büyükelçilikle iletişime geçtiğini ve sürecin başladığını kaydeden Kofoğlu, "Kaza yaptığım günün sabahında büyükelçiliği aramıştım. Biraz önce uçağa binene kadar elçilik sürekli yanımdaydı. Bu esnada, transferlerin gerçekleşmesi için Sağlık Bakanlığına müracaatta bulunduk. Sağlık Bakanlığının sitesinde bu tarz durumlar için mail adresi ve telefon numaraları var. Acil Durumlar Müdürlüğünde Daire Başkanı Ali beye, gece 11’de bir mail attım. Bana tam 15 dakika sonra geri dönüş yaparak, ‘Hiç merak etmeyin sizi oradan alacağız. Bununla ilgili bir evrak prosedürü var. Gerekeni yapacağız. Büyükelçiliğimizle konuyu kısa sürede hallederiz’ dedi. Bir dilekçe yazdık ve sonrasında süreç devam etti" dedi.

Evrak işlerinin kısa sürede halledildiğini bildiren Kofoğlu, “İki gün önce gece başvuru yaptım. Dün evrak işleri halloldu ve bugün vatana uçuyorum. En kısa sürede operasyonum olacak ve sağlığıma kavuşmam için gerekli işlemleri yapacağız” diye konuştu.

Yaşadığı trafik kazasında hem Maltalı hem de Türk yetkililer tarafından kendisiyle yakından ilgilenildiğini söyleyen Kofoğlu, memnun olduğunu aktararak Malta Büyükelçiliği ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

"ARTIK EMİN ELLERDEYİM"

Ebru Arman Terzioğlu ise, 6 tane kaburgasının kırıldığını, böbrek yetmezliği enfeksiyonu olduğunu ve meme kanseri tekrarı sebebiyle Sağlık Bakanlığa bir dilekçe yazdı. Sürecin hızlı işlediğini aktaran Terzioğlu, ağrılarının Türkiye’den gelen ekibi görünce gittiğini söyledi.

Artık emin ellerde olduğunu aktaran Terzioğlu, ailesinin ve kendisinin çok mutlu olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.