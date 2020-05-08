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Bugün 13:36 TSİ- Ekonomi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazandı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazandı. Endeks, 177,09 puan artışla 98 bin 575,90 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi de yüzde 0,32 değer kazandı.

(İHA)

Bugün 13:36 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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