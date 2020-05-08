Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon antrenmanında; Caner Erkin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran yer aldı. Siyah-beyazlılar, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmaları yapan futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Beşiktaş hazırlıklarına, bugün saat 15.00’te yapacağı antrenmanla devam edecek.
Bugün 14:36 TSİ- Spor
Beşiktaş günün ilk idmanını yaptı
Beşiktaş, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz