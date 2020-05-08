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Bayraktar TB2 İHA’ların Jandarma’ya teslimatı sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 3 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, üretimi Baykar Savunma tarafından gerçekleştirilen 3 adet Bayraktar TB2’nin Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini ve bu çerçevede envantere giren insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) sayısının 107’ye ulaştığını bildirdi. Demir, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Genel Komutanlığına 3 adet #Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107’ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan Baykar Savunma’yı tebrik ediyorum."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Bugün 15:06 TSİ İHA Ankara- Gündem

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