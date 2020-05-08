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Dün 16:21 TSİ- Spor

IFAB’dan oyuncu değişikliği kararı: Takımlar 5 oyuncu değiştirebilecek!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılının sonuna kadar yapılacak olan futbol müsabakalarında 5 oyuncu değişikliği gerçekleştirilebileceğini duyurdu.
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IFAB, korona virüs salgını döneminde futbol liglerini başlatacak olan veya başlatmayı planlayan ülkeler için oyun kurallarında geçici birtakım değişikliklere imza attı. Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanacak olan futbol maçlarında takımların 5 oyuncu değiştirme hakkına sahip olabileceği ifade edildi. Müsabakalarda ekipler, 3 değişiklik hakkını maçın içinde kullanabilecek, diğer 2 değişiklik hakkından ise devre arasında yararlanılabilecek.

VAR FEDERASYONLARIN KARARINA BIRAKILDI

IFAB, oyuncu değişikliği konusunun yanı sıra VAR ile ilgili de önemli bir karara imza attı. Başlaması planlanan liglerde Video Yardımcı Hakem kullanımı da o ülkenin futbol federasyonunun kararına bırakıldı. Federasyonlar karşılaşmalarda VAR sisteminin kullanımı kararını kendileri verecek.

(İHA)

Dün 16:21 TSİ İHA İstanbul- Spor

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