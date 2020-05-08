Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,56’lık düşüşle tamamladı. Endeks, 553,60 puanlık azalışla 97 bin 845 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de 0,16 değer kaybetti.
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Borsa haftayı düşüşle tamamladı - 8 Mayıs 2020
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,56’lık düşüşle tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz