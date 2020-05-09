Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:50 TSİ- Kültür - Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı genç yetenekleri bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, genç sâzendeleri destekleyerek ulusal ve uluslararası koro repertuvarına yeni eserler kazandırmak amacıyla ‘Genç Sâzendeler İcra Yarışması’ ile ‘Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması’ düzenliyor.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen yarışmaların başvurularını korona virüs tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak kabul etmeye başlayan Bakanlık, genç yeteneklere kendilerini keşfetme imkânı sunuyor.

Gençleri Türk müziği enstrümanlarının icrasına teşvik etmek üzere düzenlenen ‘4. Genç Sâzendeler İcra Yarışması’na son başvurular 29 Mayıs’ta kabul edilecek. Bakanlığın, koro repertuvarının zenginleştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle gerçekleştirdiği ‘4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması’ başvuruları ise 5 Haziran’da son bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışmalara katılmak isteyenler, başvuru için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri guzel.sanatlar@ktb.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla iletmeleri gerekiyor. Bakanlık yarışmalara bizzat ya da posta yoluyla başvuruyu kabul etmeyecek.

Başvuru sahiplerinden; gönderecekleri elektronik postanın konu kısmına katılmak istedikleri yarışmanın adını ‘4. Genç Sâzendeler Yarışması’ ya da ‘4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması’ şeklinde yazmaları istendi.

4. Genç Sâzendeler Yarışması’na başvuranlardan ise ön eleme için belirlenen ve şartnamede de yer alan eserlerden birinin görsel ve işitsel özellikli kaydını yine elektronik posta ile Bakanlığa iletmeleri bekleniyor.

(Emin Kuvat/İHA)

Bugün 10:50 TSİ İHA Ankara- Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Tarihi Kapalıçarşı yeniden ziyarete açılıyor mask
Tarihi Kapalıçarşı yeniden ziyarete açılıyor
5 milyon kelimelik Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü erişime açıldı mask
5 milyon kelimelik Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü erişime açıldı
Ankara Tiyatro Salonları - Ankara Tiyatroları Adres ve Telefonları mask
Ankara Tiyatro Salonları - Ankara Tiyatroları Adres ve Telefonları
Ankara'da vatandaş Evde kal çağrılarına uydu, yaptığı geminin adını Covid-19 koydu mask
Ankara'da vatandaş Evde kal çağrılarına uydu, yaptığı geminin adını Covid-19 koydu
17. TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda Finale Kalan 20 Proje Belli Oldu mask
17. TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda Finale Kalan 20 Proje Belli Oldu
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020) mask
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020)
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor" mask
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor"
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek mask
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi mask
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor mask
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor

GALERİ

Sağlık çalışanı anneleri duygulandıran sürpriz mask
Sağlık çalışanı anneleri duygulandıran sürpriz
90 gündür arabada yaşayan anne ve oğlu sıcak yuvalarına kavuştu mask
90 gündür arabada yaşayan anne ve oğlu sıcak yuvalarına kavuştu
Almanya’da ırkçılık karşıtı eylem mask
Almanya’da ırkçılık karşıtı eylem
Türk askerinden Suriyeli çocuklara çikolata sürprizi mask
Türk askerinden Suriyeli çocuklara çikolata sürprizi
Ankara ve Türkiye'de Günün Özet Haberleri mask
Ankara ve Türkiye'de Günün Özet Haberleri
Mısır’da fabrika yangını: 3 yaralı mask
Mısır’da fabrika yangını: 3 yaralı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL