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“Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan’a gönderildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin Kazakistan’a gönderildiğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan’a gönderildi” denildi.

(İHA)

Bugün 21:55 TSİ İHA Ankara- Gündem

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