Bugün 12:58 TSİ - Yaşam

Ankara ve Türkiye'de hava durumu

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Trabzon, Rize Artvin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.