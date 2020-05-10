Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
10 Mayıs 2020 Ankara ve Türkiye'de hava durumu durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Az bulutlu ve açık 23
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Parçalı bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 16
Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 12
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 22
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz