İstanbul Kapalıçarışı’da 7,0760 liradan alınan dolar, 7,0780 liradan, 7,68 alınan euro ise 7,6820 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,13 liradan, euro ise 7,71 liradan satılmıştı.
Bugün 09:50 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 7,0780 liradan, euro ise 7,6820 liradan haftaya başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz