Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,59’luk yükselişle başladı. Endeks, 574,62 puanlık artışla 98 bin 419,82 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı.

(İHA)