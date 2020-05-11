Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:35 TSİ- Spor

Premier Lig’in başlaması için hükümet onayı verdi

İngiliz hükümetinin Premier Lig’in 12 Haziran’da başlaması için onay verdiği ifade edildi.
mask

Korona virüs salgını nedeniyle spor karşılaşmalara verilen aranın ardından şimdi de konu ne zaman ve nasıl başlayacağı. İngiliz hükümeti, yarın gelecek ay profesyonel sporlara dönüş adına planını açıklayacak. Konuyla ilgili olarak İngiltere Premier Lig’in 12 Haziran’da başlayacağı ifade edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz hükümetinin liglerin 12 Haziran’da başlaması için onay verdiği fakat maçların tarafsız sahalarda oynanmasını istediği belirtildi. Tedbir kapsamında karşılaşmalarda taraftarlar da olmayacak. İngiltere’de liglerin korona virüs nedeniyle 13 Mart tarihinde ertelendiği açıklanmıştı.

(İHA)

Bugün 12:35 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Basketbolda liglerin durumu belli oluyor mask
Basketbolda liglerin durumu belli oluyor
Eczacıbaşı’ndan videolu ‘Anneler Günü’ kutlaması mask
Eczacıbaşı’ndan videolu ‘Anneler Günü’ kutlaması
Galatasaray’dan korona virüse rastlanan takımlara geçmiş olsun mask
Galatasaray’dan korona virüse rastlanan takımlara geçmiş olsun
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı mask
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı
Engin Fırat: "Türkiye’de karar yayıncının baskısıyla alındı" mask
Engin Fırat: "Türkiye’de karar yayıncının baskısıyla alındı"
Beşiktaş’ta iki pozitif vaka mask
Beşiktaş’ta iki pozitif vaka
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor mask
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi mask
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi

GALERİ

Bakanlık Cevapladı! Korona virüs sudan bulaşır mı? mask
Bakanlık Cevapladı! Korona virüs sudan bulaşır mı?
Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor mask
Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor
Bilim İnsanları uyarıyor:’Değişmezsek yeni salgınlar kapıda’ mask
Bilim İnsanları uyarıyor:’Değişmezsek yeni salgınlar kapıda’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü’ne özel paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü’ne özel paylaşımı
Ankara Gölbaşı’nın Melek Anneleri Unutulmadı mask
Ankara Gölbaşı’nın Melek Anneleri Unutulmadı
Ankara Sincan Sokaklarında 65 Yaş üstü vatandaşlar nefes aldı mask
Ankara Sincan Sokaklarında 65 Yaş üstü vatandaşlar nefes aldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL