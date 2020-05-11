Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ödüllü Resim Yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”na özel bir resim yarışması düzenledi. Tüm Başkentli lise öğrencilerinin katılabileceği yarışma için 15 Mayıs gününe kadar kulturetkinlikleri@ankara.bel.tr adresi üzerinden başvuruda bulunulabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında eğitimlerine evlerinde devam eden ve dışarı çıkmaları kısıtlı olan lise öğrencilerinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanını evlerinde de yaşamaları için bir resim yarışması düzenledi.

Ankara Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen ve Başkentli lise öğrencilerinin katılabileceği resim yarışmasına, 15 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.

19 MAYIS RUHUNU YANSITAN RESİM YARIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan sonra 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın da evlerde coşkuyla kutlanabilmesini sağlayacak etkinliklerine imza atmaya devam ediyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençlere armağan ettiği bayram için düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen Başkentli lise öğrencileri, hazırladıkları resimlerin fotoğraflarını çekip “kulturetkinlikleri@ankara.bel.tr” mail adresine göndererek yarışmaya katılabilecek.

ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Yarışmaya Ankara ili sınırları içerisinde ikamet eden lise seviyesindeki öğrenciler yalnızca bir eserle başvurabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Seçici Kurul tarafından 19 Mayıs tarihinde açıklanacak olan yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine çeşitli ödüller verilecek.

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” temalı resim yarışmasında birinci seçilen resmin sahibine cep telefonu, ikinciye dağ bisikleti, üçüncüye ise akıllı saat hediye edilecek.

GENÇLER YARATICILIĞINI RESMEDECEK

Yarışmada ödül kazanan ve Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer görülen eserler Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülen yerlerde sergilenebilecek.

Son başvuru tarihi 15 Mayıs Cuma günü olarak belirlenen yarışmanın katılım koşulları ise şöyle:

-Yarışmaya, Ankara ili sınırları içerisinde ikamet eden lise seviyesindeki gençler başvurabilecek

-Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılabilecek

-Resimler, 35x50 cm ölçülerinde standart resim kâğıdına veya tuvale yapılacak

-Suluboya, kuru boya, guaj boya, pastel boya, yağlı boya kullanılabilecek

-Eserler, 15 Mayıs 2020 saat 24.00’a kadar ‘kulturetkinlikleri@ankara.bel.tr’ e-posta adresi üzerinden fotoğrafı çekilerek gönderilecek. E-posta içeriğinde katılımcıların iletişim bilgileri (adı, soyadı, telefon, adres) ve kimliklerinin ön yüzü tek fotoğrafta yer alacak. Elden başvuralar kabul edilmeyecek

-Eserlerin ön sayfasına kesinlikle yazı yazılmayacak

-Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir

-Yarışmaya katılan eserler Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli alanlarda değerlendirildiğinde ayrıca telif ücreti ödenmeyecek