Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:51 TSİ- Belediyeler G: Bugün 12:52 TSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ödüllü Resim Yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”na özel bir resim yarışması düzenledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”na özel bir resim yarışması düzenledi. Tüm Başkentli lise öğrencilerinin katılabileceği yarışma için 15 Mayıs gününe kadar kulturetkinlikleri@ankara.bel.tr adresi üzerinden başvuruda bulunulabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında eğitimlerine evlerinde devam eden ve dışarı çıkmaları kısıtlı olan lise öğrencilerinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanını evlerinde de yaşamaları için bir resim yarışması düzenledi.

Ankara Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen ve Başkentli lise öğrencilerinin katılabileceği resim yarışmasına, 15 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.

19 MAYIS RUHUNU YANSITAN RESİM YARIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan sonra 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın da evlerde coşkuyla kutlanabilmesini sağlayacak etkinliklerine imza atmaya devam ediyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençlere armağan ettiği bayram için düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen Başkentli lise öğrencileri, hazırladıkları resimlerin fotoğraflarını çekip “kulturetkinlikleri@ankara.bel.tr” mail adresine göndererek yarışmaya katılabilecek.

ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Yarışmaya Ankara ili sınırları içerisinde ikamet eden lise seviyesindeki öğrenciler yalnızca bir eserle başvurabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Seçici Kurul tarafından 19 Mayıs tarihinde açıklanacak olan yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine çeşitli ödüller verilecek.

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” temalı resim yarışmasında birinci seçilen resmin sahibine cep telefonu, ikinciye dağ bisikleti, üçüncüye ise akıllı saat hediye edilecek.

GENÇLER YARATICILIĞINI RESMEDECEK

Yarışmada ödül kazanan ve Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer görülen eserler Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülen yerlerde sergilenebilecek.

Son başvuru tarihi 15 Mayıs Cuma günü olarak belirlenen yarışmanın katılım koşulları ise şöyle:

-Yarışmaya, Ankara ili sınırları içerisinde ikamet eden lise seviyesindeki gençler başvurabilecek

-Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılabilecek

-Resimler, 35x50 cm ölçülerinde standart resim kâğıdına veya tuvale yapılacak

-Suluboya, kuru boya, guaj boya, pastel boya, yağlı boya kullanılabilecek

-Eserler, 15 Mayıs 2020 saat 24.00’a kadar ‘kulturetkinlikleri@ankara.bel.tr’ e-posta adresi üzerinden fotoğrafı çekilerek gönderilecek. E-posta içeriğinde katılımcıların iletişim bilgileri (adı, soyadı, telefon, adres) ve kimliklerinin ön yüzü tek fotoğrafta yer alacak. Elden başvuralar kabul edilmeyecek

-Eserlerin ön sayfasına kesinlikle yazı yazılmayacak

-Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir

-Yarışmaya katılan eserler Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli alanlarda değerlendirildiğinde ayrıca telif ücreti ödenmeyecek
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Berber, kuaför ve güzellik salonları dezefenke ediliyor mask
Berber, kuaför ve güzellik salonları dezefenke ediliyor
Yenimahalle’de larva mücadelesi mask
Yenimahalle’de larva mücadelesi
Keçiören Belediyesi kolonya, maske ve dezenfektan dağıtımına devam ediyor mask
Keçiören Belediyesi kolonya, maske ve dezenfektan dağıtımına devam ediyor
Başkan Altınok’tan şehit ve gazi annelerine ziyaret mask
Başkan Altınok’tan şehit ve gazi annelerine ziyaret
Ankara Mamak’ta yaşlıların sokak keyfi mask
Ankara Mamak’ta yaşlıların sokak keyfi
Ankara'nın gri duvarları ressamların dokunuşlarıyla artık rengarenk mask
Ankara'nın gri duvarları ressamların dokunuşlarıyla artık rengarenk
Kaymakam Polat ve Başkan Köse’den Anlamlı Ziyaret mask
Kaymakam Polat ve Başkan Köse’den Anlamlı Ziyaret
Başkan Taşdelen anneleri çiçeklerle karşıladı mask
Başkan Taşdelen anneleri çiçeklerle karşıladı
Anneler için nağmeler yükseldi mask
Anneler için nağmeler yükseldi
Altındağ’da anneler günü duygu dolu anlara sahip oldu mask
Altındağ’da anneler günü duygu dolu anlara sahip oldu

Bugün 12:51 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Keçiören Belediyesi kolonya, maske ve dezenfektan dağıtımına devam ediyor mask
Keçiören Belediyesi kolonya, maske ve dezenfektan dağıtımına devam ediyor
Kaymakam Polat ve Başkan Köse’den Anlamlı Ziyaret mask
Kaymakam Polat ve Başkan Köse’den Anlamlı Ziyaret
Başkan Taşdelen anneleri çiçeklerle karşıladı mask
Başkan Taşdelen anneleri çiçeklerle karşıladı
Anneler için nağmeler yükseldi mask
Anneler için nağmeler yükseldi
Ankara Çubuk Belediye Başkanından şehit annelerini duygulandıran sürpriz mask
Ankara Çubuk Belediye Başkanından şehit annelerini duygulandıran sürpriz
Sağlık Bakanı Koca: “6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz" mask
Sağlık Bakanı Koca: “6 merkezde Covid-19 aşı çalışması yapıyoruz"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı mask
Ankara'da feci kaza: otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor mask
Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi mask
Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi

GALERİ

Vaşağı ‘pisi pisi’ diye çağırdı mask
Vaşağı ‘pisi pisi’ diye çağırdı
Gelin alma umuduyla bin 800 km yol gitti, 45 bin lirasını kaptırdı mask
Gelin alma umuduyla bin 800 km yol gitti, 45 bin lirasını kaptırdı
Alışveriş merkezinin önünde metrelerce kuyruk oluştu mask
Alışveriş merkezinin önünde metrelerce kuyruk oluştu
AVM’ler 50 gün sonra Ankara'da yeniden açıldı mask
AVM’ler 50 gün sonra Ankara'da yeniden açıldı
Bakanlık Cevapladı! Korona virüs sudan bulaşır mı? mask
Bakanlık Cevapladı! Korona virüs sudan bulaşır mı?
Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor mask
Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinin yapımı sürüyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL