Tibor Pleiss çalışmalarını sürdürüyor

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı basketbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Anadolu Efes’in Alman basketbolcusu Tibor Pleiss da bu kapsamda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. 30 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı çalışmaları takipçileriyle paylaştı.

(Mürselin Kılıç/İHA)