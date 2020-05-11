Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı basketbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Anadolu Efes’in Alman basketbolcusu Tibor Pleiss da bu kapsamda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. 30 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı çalışmaları takipçileriyle paylaştı.
Bugün 13:20 TSİ- Spor
Tibor Pleiss çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Efes’in Alman basketbolcusu Tibor Pleiss, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz