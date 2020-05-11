2023 FIBA Dünya Kupası 25 Ağustos-10 Eylül’de yapılacak

2023 FIBA Dünya Kupası’nın düzenleneceği tarihi belli oldu. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği’nden (FIBA) yapılan açıklamada, Japonya, Endonezya ve Filipinler’in ev sahipliğinde organize edilecek olan turnuvanın 25 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya’da ve final ise Filipinler’in başkenti Manila şehrinde gerçekleşecek.
2023 yılındaki Dünya Kupası, tarihinde ilk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği düzenlenecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz