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Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şehirler arası seyahat kısıtlaması 9 ilde kaldırılırken Ankara ilininde dahil olduğu 15 ilimizde giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şehirler arası seyahat kısıtlaması 9 ilde kaldırılırken Ankara ilininde dahil olduğu 15 ilimizde giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı. İllerin bu yasağı alınan tedbirlere uymalmasına göre kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı.

Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: 9 ilde şehirler arası kısıtlama sona erdi!

- "9 ilde daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı"

Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta 7 ilde giriş çıkış sınırlandırmasının sonlandırıldığını anımsatarak, "Bu haftaki Kabine Toplantımızda yaptığımız değerlendirmede 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık.

Bunlar, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler çerçevesinde berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye ürünlerinin satıldığı yerlerin bugün itibarıyla faaliyete başladığını hatırlattı.

Bu işletmelerin  maske, fiziki mesafe ve temizlik şartları başta olmak üzere belirlenen kurallara riayet ederek vatandaşlara hizmet vermelerini beklediklerini dile getiren Erdoğan, herhangi bir olumsuzluk durumunda sınırlamaları yeniden artırmaya mecbur kalmamak için bu hatırlatmaları sürekli yapma ihtiyacı hissettiklerinin altını çizdi.

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