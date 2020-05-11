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YÖK Başkanı Saraç: “Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimize yönelik ‘sınavlar’ konusunda önemli bir karar aldık”

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, “Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimize yönelik ‘sınavlar’ konusunda önemli bir karar aldık” dedi.
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YÖK Başkanı Saraç, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Saraç, önemli sınavlar konusunda önemli bir karar aldığını belirterek, “Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimize yönelik ‘sınavlar’ konusunda önemli bir karar aldık. Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine ilişkin değerlendirmelerimiz neticesinde üniversitelerimizde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer bütün sınavların ‘yüz yüze gerçekleştirilmemesine’ karar verdik” ifadelerini kullandı.

Saraç, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Üniversitelerimizdeki sınavlar, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla, ‘dijital imkanlar’ veya ‘ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak’ yapılacak. Buna ilişkin ek duyuruları üniversitelerinizden takip edebilirsiniz. Bu süreci rektörlerimizle birlikte ‘öğrenci merkezli’ götürmeye ve değerli öğrencilerimizin salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz.”

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