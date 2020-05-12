MSB’den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk’a ulaştıracak TSK’ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan havalandı" denildi.
Bugün 09:50 TSİ- Gündem
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk’a tıbbi malzeme yardımı
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk’a COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz