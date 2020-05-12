Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk’a tıbbi malzeme yardımı

MSB’den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk’a ulaştıracak TSK’ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan havalandı" denildi.

(İHA)