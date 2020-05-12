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Bugün 09:50 TSİ- Ekonomi

İşsizlik rakamları medyanın da gündeminde

2020 yılı başından itibaren işsizlik hakkında basına 17 bin 850 haber yansırken,2020 Şubat döneminde 4 milyon 228 bin işsiz olduğu açıklandı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 502 bin kişi azaldığı kaydedildi.
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Medya takip kurumu Ajans Press, işsizlik ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl işsizlik ile alakalı basına 17 bin 850 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece Şubat ayında çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 3 bin 240 adet yansıması tespit edilirken, en çok konuşulan başlıklar arasında işsizlik psikolojisi, İşkur’un işsizlere sağladığı destek ve Türkiye’nin dünyaya kıyasla işsizlik oranında kaçıncı sırada yer aldığı gibi farklı başlıkların var olduğu saptandı. Kısa çalışma ödeneği de pandemi sürecinde en çok konuşulan bir diğer başlık oldu.

TÜRKİYE’NİN YÜZDE 13,6’SI İŞSİZ

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılının Şubat ayında 4 milyon 228 bin işsiz olduğu açıklandı. Bu rakama bakıldığında geçen yılın aynı dönemine oranla 502 bin kişi azaldığı gözlenirken, yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleştiği saptandı. İşsizlik oranı 15 ve yukarı yaştakileri baz alırken, sadece 15-24 yaş arasındaki genç işsizlik oranı yüzde 24,4 olarak kaydedildi. 2020 yılı Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı ise 26 milyon 753 kişi olarak açıklanırken, geçen yılın aynı dönemine oranla azaldığı saptandı. En çok istihdam edilen sektör ise yüzde 58,3 ile hizmet sektörü oldu.

(İHA)

Bugün 09:50 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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