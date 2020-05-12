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Borsa güne yükselişle başladı - 12 Mayıs 2020

Borsa, güne yüzde 0,16’lık yükselişle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,16’lık yükselişle başladı. Endeks, 159,19 puanlık artışla 97 bin 951,42 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi de yüzde 0,41 değer kazandı.

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