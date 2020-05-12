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THF’den tescil açıklaması

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), liglerin normal sezon sıralamasına göre tescil edildiğiyle ilgili açıklama yayımladı.
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Türkiye Hentbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizde ve tüm dünyada etkileri devam eden korona virüs salgınının yaptığı belirsizlikle mücadelede devletimizin çizdiği çerçeveye uygun şekilde Türkiye Hentbol Federasyonu olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ile birlikte Hentbol faaliyetleri ile ilgili olarak izlenecek yol, federasyonumuz tarafından büyük bir titizlikle yürütülmeye çalışılmıştır. Oluşan durum ile yaşanan belirsizliğin lig faaliyetlerimiz ve Türkiye Kupası müsabakalarımıza olumsuz etkiler vermemesi adına yönetim kurulumuz tele-konferans yöntemi ile bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Türk Hentbolunun içerisinde yer alan sporcu, antrenör, hakem, idareci vs. kısaca hentbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla, Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2020-2021 Sezonu için Lig ve Türkiye Kupası organizasyonlarının sorunsuz başlaması ve planlanması adına önem arz eden aşağıdaki kararları almıştır:

1. Tüm Hentbol ligleri normal sezon sıralamasına göre tescil edilmiştir.

2. Hiçbir ligimizde ve Türkiye Kupasında şampiyon ilan edilmeyecektir.

3. Sezon öncesi ilan edilen statülerde yer alan ligden düşme uygulanmayacaktır.

4. Kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları liglerin sıralaması göre yönetim kurulumuz tarafından belirlenecektir.

5. Gelecek sezonun lig yapıları, takım sayıları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulumuz tarafından oluşturulacaktır."

(İHA)

Bugün 16:00 TSİ İHA İstanbul- Spor

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